Dziennikarki Radia Szczecin nominowane do prestiżowej nagrody

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Katarzyna Wolnik-Sayna i Joanna Skonieczna mają szanse na Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego. Rywalizować będą w kategorii „Dziennikarstwo na pograniczu”.

Katarzyna Wolnik-Sayna została doceniona za reportaż „Bonum Domum", w realizacji Wawrzyńca Szwai. To opowieść o pani Joannie, która pochodzi ze Śląska a wyprowadziła się do Niemiec. Wszystko z powodu miłości do pewnego pałacu.



Z kolei Joanna Skonieczna nominowana jest za reportaż „Pogranicze w kwarantannie". Opowiada o tym, jak epidemia i wprowadzone obostrzenia zmieniają życie mieszkańców miejscowości przygranicznych. Całość zrealizował Krzysztof Skonieczny.



Gala wręczenia nagród odbędzie się 27 maja w Szczecinie.