Wielkie korki na ulicach Szczecina

Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Potężne korki w obu kierunkach między Prawobrzeżem a Lewobrzeżem Szczecina.

Samochody przed zwężeniem na Estakadzie Pomorskiej stoją już na Trasie Zamkowej. Z przeciwnej strony korek zaczyna się na ul. Hangarowej, zakorkowane są również ulice Batalionów Chłopskich i Granitowa od Zdrojów do Podjuch.



Proponujemy daleki objazd autostradą A6 przez Podjuchy i ulicą Floriana Krygiera do Ustowskiej. Bez kłopotów powinniśmy również dojechać na Prawobrzeże ul. Szczawiową i Krygiera, dalej do Zdrojów ulicą Granitową i Batalionów Chłopskich.