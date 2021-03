Hodowcy alarmują: wilki atakują coraz częściej, potrzebny jest odstrzał

Ataków jest coraz więcej i potrzebny jest odstrzał wilków - alarmują hodowcy z naszego regionu. Specjaliści i urzędnicy studzą jednak emocje - takie rozwiązania przyniosą więcej szkody niż pożytku, wystarczą nowoczesne zabezpieczenia.

Ataki zdarzają się przeciętnie raz w miesiącu - skarżą się państwo Edyta i Horst Johannsen, którzy hodują owce w Cybulinie w gminie Barwice. Jak mówią, zabezpieczenia nie zdają egzaminu.- W ostatnim czasie jest coraz więcej ataków i to nie tylko w naszym gospodarstwie. W ostatnich 6 miesiącach to tak co miesiąc jest atak. Po prostu jest ich za dużo i trzeba to uregulować. - Nasze gospodarstwo jest ogrodzone, ale dla wilków można powiedzieć, że nie ma ogrodzenia - mówią państwo Johannsen.Odstrzał przyniesie więcej szkody niż pożytku - uważają jednak specjaliści. Do tego wilki można skutecznie odstraszyć. Zabezpieczenia muszą być odpowiednio dopasowane - przekonuje dr hab. Robert Mysłajek z Zakładu Ekologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.- Na wprowadzenie wilka na listę zwierząt łownych jest przedwcześnie. To jest naturalny element polskiego ekosystemu. Nie ma co tego elementu usuwać. Możemy stosować np. psy pasterskie, fladry dookoła kosorów, pastuchy elektryczne. Tego typu rozwiązania trzeba po prostu dostosowywać do gatunków, które się hoduje i do miejsca - mówi Mysłajek.W naszym rejonie żyje ok. 300 wilków. Rolnicy mogą ubiegać się o rekompensaty za szkody przez nie wyrządzone. Hodowcy skarżą się jednak, że są one zbyt małe.