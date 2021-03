Ulotki SPP niszczą auta

Strefa Płatnego Parkowania w Szczecinie większa, droższa i do tego... niszczy samochody. Chodzi o ulotki informacyjne o strefie, których nie można usunąć z szyb.

Operator strefy, czyli spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne przygotował kilkadziesiąt tysięcy ulotek informacyjnych o zmianach w strefie. Kontrolerzy wkładają je za wycieraczki.I właśnie ulotek wsadzonych za wycieraczki, nie można odkleić gdy zamokną - żalą się kierowcy. Wygląda to mniej więcej jak pozostałość kleju po usunięciu uporczywej nalepki.- Nie schodzi to, ktoś na mokrą szybę przyłożył ulotkę. Nie wiem, czy jakiś klej był od spodu? Świeżo umyty samochód, najpierw woda, później słońce, teraz ulotka jest przyspawana do szyby. Płyn z alkoholem nie pomógł. Nie wiem, mam to teraz skrobać żyletką? A jak porysuję szybę, to co?! - retorycznie pytał jeden z kierowców.Nie spodziewaliśmy się takiego problemu - przyznaje Wojciech Jachim, rzecznik szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania.- Przede wszystkim przepraszamy za ten kłopot. To, co możemy teraz zrobić, to ograniczyć kolportaż w dni deszczowe - zapowiedział.- Czy rozmawiał pan z producentem ulotek, co w nich jest takiego, że są tak uporczywe? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.- Nie udało mi się do tej pory nawiązać kontaktu. Myślę, że ewentualnie odrobina rozpuszczalnika, czy jakiejś substancji, która rozpuszcza farbę, powinno zaradzić - odpowiedział.Rzecznik obiecał, że zasięgnie rady u producenta jak usunąć ulotki. Za wycieraczki trafiło ich ponad 20 tys. Trafi jeszcze kilkanaście tysięcy.