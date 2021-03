SEC przejmuje kolejną elektrociepłownię

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczecińska Energetyka Cieplna przejmuje elektrociepłownię w Zgorzelcu. Jak informuje rzeczniczka spółki, SEC złożył najkorzystniejszą ofertę.

SEC przejmie 75 procent udziałów za 16,5 mln złotych. W środę SEC podpisał umowę z miastem.



Zgodnie z umową, miasto zachowa 15 procent udziałów, a pozostałe 10 procent trafi nieodpłatnie do pracowników elektrociepłowni.



W ramach podpisanej umowy, SEC zainwestuje w ciepłownię, co najmniej 18 milionów złotych - czytamy w komunikacie spółki.



Zgodę na sprzedaż Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej wydali radni.



Najważniejszym argumentem, przemawiającym na rzecz szczecińskiego inwestora, była gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników przez okres co najmniej pięciu lat oraz kompleksowa modernizacja przedsiębiorstwa.



Głównym udziałowcem spółki Szczecińska Energetyka Cieplna jest niemiecki koncern energetyczny E.ON, który posiada ponad 66 procent udziałów. Miasto Szczecin posiada w spółce 33,4 procent udziałów.