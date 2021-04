Nowe inwestycje? Nie będzie!

Tylko jedna gmina w regionie nie przyjęła budżetu na ten rok. To jedna z najbogatszych gmin - Goleniów. Teraz ten obowiązek spadł na Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, która dla Goleniowa - zamiast budżetu - przyjmie "prowizorium".

Co to oznacza dla mieszkańców? Przede wszystkim: nie będzie w tym roku nowych inwestycji. Co w takim razie doprowadziło do takiej sytuacji?To skutek sporu między burmistrzem i jego zastępcami a większością radnych. Projekt budżetu - pod nieobecność Roberta Kurpowicza, który przebywał na zwolnieniu - przedstawił jego zastępca, Henryk Zajko.I mimu kilku prób przyjęcia najważniejszego dokumentu dla gminy - czyli planu dochodów i wydatków; nie udało osiągnąć się porozumienia.Jak dodaje prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Bogusław Staszewski w związku z pandemią i pracą online gminy miały więcej czasu na to, aby przyjąć budżet.- Generalnie można powiedzieć, że - nie było problemu przyjęcia tego budżetu. Był wystarczający czas. Termin przyjęcia budżetu został przedłużony do końca marca, kiedyś był do końca stycznia - podkreślił.Radni zarzucali burmistrzowi i jego urzędnikom nietrafione inwestycje. Jak tłumaczyli: w pandemii nie można kosztem inwestycji w chodniki, drogi czy szkoły, budować zadaszonych kortów do tenisa.Z kolei burmistrz Henryk Zajko uważał, że radni mają polityczne motywacje, aby nie doszło do uchwalenia budżetu.W ubiegłym tygodniu gmina poinformowała o śmierci wiceburmistrza Henryka Zajki z powodu koronawirusa.Z chorobą wygrali burmistrz Robert Krupowicz oraz skarbnik gminy.Burmistrz Krupowicz wrócił już do pracy.