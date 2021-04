Trwa zbiórka dla pogorzelców z Golczewa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Choć stracili dorobek całego swojego życia, to nie tracą nadziei, bo - jak mówią - najważniejsze, że nikt nie zginął. Nadal jednak potrzebują pomocy, by wrócić do normalnego życia. To pogorzelcy z miejscowości Golczew w powiecie myśliborskim.

Parafia apeluje o pomoc dla pogorzelców z miejscowości Golczew Pożar w Golczewie. Ludziom potrzebna pomoc



Część mieszkańców schronienie znalazł u swoich rodzin, inni zamieszkali w budynku Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w miejscowości Rów w powiecie myśliborskim.



Teraz potrzebne są pieniądze na odbudowę domu.



- Spaliśmy, w pewnym momencie spojrzeliśmy w okno, było pomarańczowo. Mąż szybko wybiegł na taras, zobaczył, że się pali, mówi: dzieci budź, dzwoń na 112 - opowiada Agnieszka Gronowicz.



- Pamiętam, kilka sekund i już się cały dach palił - dodaje jej syn.



- Wtedy nie myśleliśmy, żeby wynieść coś z domu. Wyszliśmy tak, jak staliśmy, ważniejsze dla nas było, żeby ludzie wyszli - zaznaczyła pani Agnieszka.



- Z radością dowiedzieliśmy się o zbiórce. Cieszymy się, że tyle osób chce pomóc. Chciałoby się do domu wrócić - przyznaje Agnieszka Kostusik.



Każdy kto chce pomóc rodzinom może wpłacić pieniądze na specjalne konto. Zbiórkę zainicjowała Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski z Golenic.



Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski

Golenice 70A

74-300 MYŚLIBÓRZ

Nr 45 8355 0009 0037 4970 2000 0001

z dopiskiem:

pomoc poszkodowanym w Golczewie



Do tej pory udało się uzbierać ok. 20 tysięcy. Zastępcze mieszkania dla pogorzelców zaoferowała gmina Myślibórz.



Nie ma jeszcze decyzji czy będzie można odbudować ich dom. Sześć rodzin w Święta Wielkanocne straciło dach nad głową. O 4 rano w ich domu doszło do pożaru. Objął on cały budynek - na szczęście nikomu nic się nie stało. Wszyscy się ewakuowali, nikt jednak nie mógł wrócić do swoich domów.Część mieszkańców schronienie znalazł u swoich rodzin, inni zamieszkali w budynku Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w miejscowości Rów w powiecie myśliborskim.Teraz potrzebne są pieniądze na odbudowę domu.- Spaliśmy, w pewnym momencie spojrzeliśmy w okno, było pomarańczowo. Mąż szybko wybiegł na taras, zobaczył, że się pali, mówi: dzieci budź, dzwoń na 112 - opowiada Agnieszka Gronowicz.- Pamiętam, kilka sekund i już się cały dach palił - dodaje jej syn.- Wtedy nie myśleliśmy, żeby wynieść coś z domu. Wyszliśmy tak, jak staliśmy, ważniejsze dla nas było, żeby ludzie wyszli - zaznaczyła pani Agnieszka.- Z radością dowiedzieliśmy się o zbiórce. Cieszymy się, że tyle osób chce pomóc. Chciałoby się do domu wrócić - przyznaje Agnieszka Kostusik.Każdy kto chce pomóc rodzinom może wpłacić pieniądze na specjalne konto. Zbiórkę zainicjowała Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski z Golenic.Do tej pory udało się uzbierać ok. 20 tysięcy. Zastępcze mieszkania dla pogorzelców zaoferowała gmina Myślibórz.Nie ma jeszcze decyzji czy będzie można odbudować ich dom.