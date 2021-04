Trójwymiarowa książka fundacji pro-life [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Książka "Genesis” to nowa propozycja Fundacji Małych Stópek. Zawiera informacje o rozwoju prenatalnym człowieka od poczęcia do narodzin.

Ściągając specjalną aplikację na smartfon lub tablet można, dzięki tej książce zobaczyć w trójmiarze nienarodzone dziecko i poszczególne etapy jego rozwoju. Po uruchominieu aplikacji należy nakierować telefon na konkretną stronę i wtedy można zobaczyć filmik o konkretnym etapie rozwoju dziecka.



Książka ma funkcję tzw. rozszerzonej rzeczywistości. Do jej wykorzystania potrzebna jest aplikacja "Genesis ar+", którą można ściągnąć na smartfon lub tablet.



- Bogatą grafikę, zawartą w tym materiale, można oglądać za pomocą smartfonu. Obrazy z książki widzimy w telefonie w trójmiarze z możliwością oglądania wnętrza ciała nienarodzonego dziecka. Widzimy więc układ krwionośny czy kostny - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk.



Książkę zaopiniowali biolodzy i lekarze - dodaje Anna Piotrowska z Fundacji Małych Stópek. - "Genesis - początek życia człowieka", to nowy wymiar edukacji pro-life, który proponujemy jako Fundacja Małych Stópek. Wymiar wykorzystujący możliwości, jakie daje nam dzisiejsza technologia oraz forma, która jest mocnym ukłonem w stronę młodych ludzi, bo to ich pragniemy zainteresować tematem życia prenatalnego.



Książka można nabyć, kontaktując się z Fundacją Małych Stópek.