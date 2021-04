Handlarze z Manhattanu obawiają się o swoje targowisko [ZDJĘCIA]

Miasto chce poszerzyć ulicę Staszica, a to spowoduje likwidację targowiska - mówi Małgorzata Jacyna-Witt, radna wojewódzka z Prawa i Sprawiedliwości. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Właściciele oraz klienci targowiska Manhattan w Szczecinie zbierają podpisy pod petycją do władz miasta. Obawiają się, że przygotowywane zapisy w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin doprowadzą do likwidacji targowiska.

Dziś wparli ich politycy Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Miasto chce poszerzyć ulicę Staszica, a to spowoduje likwidację targowiska - mówi Małgorzata Jacyna-Witt, radna wojewódzka z Prawa i Sprawiedliwości.



- Studium jest po prostu nie do zaakceptowania dla nas wszystkich z prostej przyczyny: wiemy dobrze, ze to, co jest dozwolone w Szczecinie jest natychmiast potem wykonywane. Czyli to, że będzie tu dozwolone poszerzenie tej drogi, będzie także potem wykonane, a na miejscu Manhattanu staną prawdopodobnie dwa urocze bloczki - podkreśliła radna Jacyna-Witt.



Zamknięcie Targowiska Manhattan spowoduje utratę nawet 500 miejsc pracy - mówi radny Rady Miejskiej Szczecina, Dariusz Matecki, przewodniczący Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim.



- W tej chwili w naszym mieście - za rządów pana prezydenta Krzystka - jest 16 niemieckich Lidlów, 30 portugalskich Biedronek, 19 duńskich sklepów Netto. Widocznie pan prezydent Krzystek chce, żeby mieszkańcy nie mieli alternatywy dla zakupów - dodał.



Konsultacje społęczne w sprawie studium mają się zakończyć w poniedziałek. Próbujemy się dowiedzieć co w tej sprawie sądzą władze miasta.