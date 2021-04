Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

850 mln złotych - tyle wypłacił ZUS mieszkańcom Pomorza Zachodniego w ramach pomocy w czasie epidemii koronawirusa. Chodzi między innymi o tzw. Postojowe czy świadczenia z Tarczy Antykryzysowej.

Nigdy wcześniej w tak krótkim czasie ZUS nie wypłacił aż tak wielkie sumy - mówił dr Zbigniew Zalewski, dyrektor szczecińskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.



- Ja powiem brutalnie, innej firmy takiej jak ZUS, która tak pomaga przedsiębiorcom, nie było nigdy. To jest pierwszy raz. To wynika oczywiście z tej pandemii, ale proszę zauważyć, że we wszystkich tarczach partycypuje ZUS - mówił Zalewski.



Rząd przygotował już dziewiątą tarczę antykryzysową. Skierowana jest do branż zamkniętych z powodu COVID-19 w marcu i kwietniu 2021.