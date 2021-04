Wojewoda o inwestycjach w regionie

Inwestycje są tym, co pozwoli wyjść z kryzysu - mówił w "Rozmowach pod krawatem" wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki. Komentował w ten sposób kolejne realizacje drogowe w regionie.

We wtorek oficjalne otwarcie kolejnego wyremontowanego odcinka trasy S3. To 44-kilometrowy fragment między Brzozowem a Miękowem.Po południu z kolei podpisana zostanie umowa na budowę obwodnicy Gryfina.- Dzisiaj pierwsza, w Gryfinie będzie podpisanie umowy; 5,6 kilometra, wyprowadzenie ruchu z Gryfina, myślę, ze to bardzo dobra informacja dla wszystkich gryfinian. Jest to pierwsza z dziewięciu obwodnic w naszym województwie i ze 100 obwodnic w całym kraju. Przez cały czas te inwestycje infrastrukturalne, drogowe są prowadzone - mówił Zbigniew Bogucki.Obwodnica Gryfina powstanie w ramach "Programu Budowy 100 Obwodnic" na lata 2020-2030.