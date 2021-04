Wyjątkowa mapa, czyli: jak kształtowały się granice Szczecina [ZDJĘCIA]

Mapa jest w języku rosyjskim, granicę zaznaczono na żółto, którą ostemplowano okrągłymi pieczęciami. Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Mapa jest w języku rosyjskim, granicę zaznaczono na żółto, którą ostemplowano okrągłymi pieczęciami. Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Mapa jest w języku rosyjskim, granicę zaznaczono na żółto, którą ostemplowano okrągłymi pieczęciami. Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Mapa jest w języku rosyjskim, granicę zaznaczono na żółto, którą ostemplowano okrągłymi pieczęciami.Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Mapa jest w języku rosyjskim, granicę zaznaczono na żółto, którą ostemplowano okrągłymi pieczęciami. Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Widzieliśmy wyjątkową mapę, na której wytyczono po raz pierwszy zachodnią granicę Polski niedaleko Szczecina w 1945 roku. Mapę

udało się odnaleźć wśród dokumentów, które odkryto w remontowanej sali posiedzeń Rady Miejskiej Szczecina.

Mapa jest w języku rosyjskim, granicę zaznaczono na żółto, którą ostemplowano okrągłymi pieczęciami.



- Przebieg linii granicznej został ostatecznie ustalony 21 września 1945 roku na konferencji w Schwerinie przez stronę rosyjską, tzn. przez przedstawicieli sowieckiej administracji wojskowej na Niemcy, a stronę polską, którą reprezentował Piotr Zaremba i pułkownik Leonard Borkowicz - mówi dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, Krzysztof Kowalczyk.



To tam trafiły dokumenty znalezione w Urzędzie Miasta Szczecina.



Egzemplarze mapy prawdopodobnie otrzymała strona sowiecka i Niemcy. To trzeci egzemplarz.



- Wartość tej mapy polega na tym, że jest to najprawdopodobniej jeden z trzech zachowanych egzemplarzy. Konsekwencją ustanowienia linii granicznej było też wyznaczenie nowych jednostek terytorialnych takich jak powiat welecki, czyli tzw. policki, gmin miejskich: Police, Trzebież, Nowe Warpno jak również gmin wiejskich: Kołbaskowo, Dołuje, Stolec, Tanowo, Buk, Jasienica - wylicza.



Mapa pokazuje teren od Gryfina do Świnoujścia.