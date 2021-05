Kaplica fatimska koło Goleniowa. "Człowiek może opowiedzieć tu historię swojego życia"

13 maja obchodzimy 104. rocznicę objawień fatimskich, a od 2015 roku na terenie diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Krępsku koło Goleniowa znajduje się kaplica maryjna, jedyna w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej dedykowana Matce Bożej Fatimskiej.

Kaplica jest otwarta całą dobę - mówi proboszcz parafii i kustosz sanktuarium ks. dr Paweł Płaczek. - Wierni, ale również parafianie mają możliwość nawiedzić kaplicę, w której znajduje się figura Matki Bożej, ukoronowana. Jest tam również księga próśb i podziękowań, gdzie wierni wpisują swoje intencje, z którymi przychodzą do Matki Bożej.Ks. dr Płaczek dodaje, że to miejsce, do którego przychodzą całe rodziny. - To wyciszone miejsce, gdzie człowiek może opowiedzieć historię swojego życia i zawierzyć się Maryi, która w znaku fatimskim w tej kaplicy w sposób szczególny do nas przemawia.Dziennie modli się tu kilkadziesiąt osób, a w czasie parafialnego odpustu nawet pół tysiąca.Na os. Słonecznym w Szczecinie z kolei mamy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, w którym znajduje się figura Maryi koronowana przez Jana Pawła II podczas wizyty w Szczecinie w 1987 roku. Na osiedlu Kasztanowym w Szczecinie znajduje się pierwsza świątynia na świecie, która wybrała za patronów pastuszków z Fatimy.Troje pastuszków w pobliżu Fatimy przeżywało objawienia maryjne w każdy 13. dzień miesiąca począwszy od maja do października 1917 roku. W objawieniach Maryja wzywa do codziennej modlitwy na różańcu, do nawrócenia i pokuty.