Parkowanie w Szczecinie. Ciekawe zestawienie danych z 20 miast w Polsce

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Szczecina za postój w Strefie Płatnego Parkowania płacą najwięcej w Polsce. Tak wynika z zestawienia przygotowanego przez Portal Samorządowy. Porównano w nim ceny rocznego abonamentu za postój w strefie dla mieszkańców obszaru tej strefy.

Za taki abonament w Szczecinie zapłacimy 360 złotych. Dla porównania w Warszawie tylko 30 zł, czyli 12 razy mniej. We Wrocławiu czy Krakowie to 100 zł, w Gdańsku 120, a sąsiedniej Gdyni 300 zł.



Portal porównał dane z 20 największych miast w Polsce.



Cennik za parkowanie w Szczecinie zmienił się pod koniec marca. Miasto zdecydowało się powiększyć strefę o prawie 60 ulic i podnieść ceny.



Za postój w strefie A płacimy 3,60 zł za godzinę. Przed podwyżką było to 2,80 za godzinę. Strefa B to teraz 2,80 zł zamiast 1,60 złotych.