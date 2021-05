"Godziny ciszy" w Galaxy i Outlet Parku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W centrum handlowym Galaxy i Outlet Parku Szczecin zostały wprowadzone tzw. "godziny ciszy".

Chodzi o to, aby umożliwić zakupy osobom o wysokiej wrażliwości na światło i dźwięki - mówi Joanna Dybowska, menadżer ds. marketingu Galaxy i Outlet Park Szczecin.



- W każdy wtorek, od godz. 15:00 do 18:00, w naszych obiektach na pasażach zostanie przygaszone światło i zostanie wyłączona muzyka z radiowęzła. Ograniczamy się wtedy tylko do komunikatów porządkowych - tłumaczy Dybowska.



Ciche godziny pojawiły się po raz pierwszy w Polsce w 2019 roku w sklepach sieci Auchan.