Przy rondzie Giedroycia powstanie ekomural pochłaniający zanieczyszczenia

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Ekologiczny mural powstanie przy rondzie Giedroycia w Szczecinie. Farbą zostanie pokryta ponad dwustu metrowa powierzchnia północno-zachodniej ściany budynku przy al. Wyzwolenia 105, tuż obok ronda.

Prace ruszą w tym tygodniu. To kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region”, którego celem jest kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody. Dzięki zastosowaniu specjalnych farb pomalowana ściana będzie pochłaniała zanieczyszczenia, m.in. składniki spalin samochodowych.



Mural wykona Jakub „Biko” Bitka, street-artowiec, absolwent wydziału malarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Koszt wykonania - łącznie z zakupem materiałów czy wynajmem rusztowań - to prawie 44 tysiące złotych.



W ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region” Jakub „Biko” Bitka wykona również drugi, nieco mniejszy ekomural - w Szczecinku. Jego koszt to prawie 37 tysięcy złotych. Prace rozpoczną się w wakacje.