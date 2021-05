Dodatkowe lekcje historii w "Polskim Ładzie". "To rozwiązanie znane z innych krajów"

Tylko znając dzieje swojego kraju i świata można odczytać współczesność i jej konteksty - mówił w "Rozmowach pod Krawatem".

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk komentując zapowiedź wprowadzenia w szkołach dodatkowych lekcji historii. To część programu "Polskiego Ładu".Minister zwracał uwagę, że osobne lekcje historii Polski i współczesnej to rozwiązanie znane z innych europejskich krajów. Kasprzyk mówił, że chociaż niechęć do nauki jest dla młodzieży naturalna - pasjonatów historii wciąż nie brakuje. - Miałem okazję uczestniczyć w bardzo interesującym przedsięwzięciu, jakim są "Wakacje dla Bohatera" organizowane przez Stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera", gdzie w Międzyzdrojach spotkało się ze sobą pięć pokoleń Polaków, którzy mówią, myślą tym samym językiem. To są z jednej strony weterani walk o niepodległość, a z drugiej strony bardzo młodzi ludzie. Naród, który nie zna własnej historii, nie zna także historii powszechnej, czyli kontekstu, w jakim nasza ojczyzna się znajduje; trudno też zrozumieć pewne procesy współczesne i przyszłe - powiedział Kasprzyk.Inną zapowiedzią z Polskiego Ładu, związaną z historią Polski jest deklaracja odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie, tam gdzie jest Grób Nieznanego Żołnierza. W ocenie Kasprzyka, to świetny przykład symbolu polskiej państwowości.