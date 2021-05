Toaletowy problem na Jasnych Błoniach

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

"Toi-toi'e" estetyczne nie są, ale nie ma mowy o budowie nowych toalet przy Jasnych Błoniach - twierdzą urzędnicy.

O tym, że przenośne toalety w takim miejscu to nie jest dobry pomysł, mówili słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".



- Wystawione są tylko takie toalety typu sławojka. Przecież to nie przystoi, żeby w takim miejscu nie było faktycznie toalety z prawdziwego zdarzenia - mówił słuchacz.



W sumie na Jasnych Błoniach jest 7 przenośnych "toi toi". Dla spacerujących jest też ogólnodostępna toaleta w kawiarni przy Piotra Skargi. Teren objęty jest opieką konserwatorską.



Trzeba wykorzystać te obiekty, które już tu są - mówił Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków.



- Jest to też w pewnym sensie przestrzeń skończona. Historycznie ukształtowany, reprezentacyjny zieleniec miejski, na którym nie ma po prostu już miejsca na dodatkowe elementy zagospodarowania. Szczególnie te kubaturowe, jakim są toalety - tłumaczył Dębowski.



Jednym z pomysłów jest utworzenie publicznej toalety w budynku magistratu. Ostateczne decyzje jednak nie zapadły.