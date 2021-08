Żywy znak Polski Walczącej w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

O 17, w rocznicę godziny "W", żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i mieszkańcy Szczecina wraz z uczestnikami Powstania Warszawskiego utworzyli przed szczecińską katedrą "kotwicę", znak Polski Walczącej.

Później w katedrze rozpoczęła się Msza Święta, którą w intencji Ojczyzny, zmarłych, poległych i żyjących Powstańców odprawił biskup pomocniczy Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Henryk Wejman.- To wtedy, w godzinie "W", dzieci i młodzież, żołnierze i osoby cywilne, mieszkańcy Warszawy wypowiedzieli walkę najeźdźcy, aby wyzwolić stolicę spod niemieckiego terroru i przynieść jej wolność i niepodległość - mówił w homilii bp Wejman.Wspomnieniami tamtych dni podzielili się z naszym reporterem uczestnicy Powstania Warszawskiego: Zbigniew Piasecki ps. "Czekolada" oraz Janina Ostrowska-Kin ps. "Janeczka".- Dziś wzruszający dzień. Przeżywam go bardzo, Myślę o kolegach, którzy polegli w czasie powstania i o tych wszystkich, którzy przyszli tu dziś - podkreślił pan Zbigniew.- W tym dniu, 77 lat temu, miałam 18 lat. Byłam sanitariuszką. Dziś mam 95 lat - dodała Janina Ostrowska-Kin ps. "Janeczka".- To był spontaniczny, ale zaplanowany zryw młodych ludzi. Mieli nadzieję na wolną Polską - stwierdziła prezes Okręgu Szczecin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Jolanta Szyłkowska.Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk z Niemcami w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców oraz około 180 tysięcy cywilów.