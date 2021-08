Wicepremier Gliński o konflikcie w AS i o inwestycjach w sport [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wicepremier Piotr Gliński powiedział, że konflikt nie służy uczelni. Dodał, że planowany jest rozwój Akademii Sztuki. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

O załagodzenie konfliktu w Akademii Sztuki w Szczecinie zaapelował w poniedziałek Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Piotr Gliński.

Chodzi o zwolnienie z pracy b. rektora Akademii, Dariusza Dyczewskiego za to, że krytykował nowe władze uczelni. Wicepremier Piotr Gliński powiedział, że konflikt nie służy uczelni. Dodał, że planowany jest rozwój Akademii Sztuki.



- Razem z planami rozwojowymi będziemy się starali uspokoić sytuację konfliktową na uczelni. Mam nadzieję, że ona zostanie - dla dobra publicznego i dla dobra tej instytucji - rozwiązane w sposób pokojowy, mediacyjny. To także dotyczy kwestii przywrócenia do pracy poprzedniego rektora, mam nadzieję, że to wszystko zostanie rozwiązane - wierzy wicepremier.



W naszym regionie Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowuje 15 inwestycji. Jedną z największych to rozbudowa Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.



- W obszarze sportu - jeśli chodzi o same inwestycje - województwo zachodniopomorskie uzyskało w ostatnich latach wsparcie z budżetu centralnego w wysokości 170 milionów złotych - dodał.



W Ośrodku Przygotowań Olimpijskich ma powstać duża hala treningowa, w której znajdzie się 200-metrowa bieżnia okrężna.