Lotnisko w Goleniowe oblegane przez prywatne samoloty

Fot. pixabay.com / Fuzz (CC0 domena publiczna)

Nawet kilkanaście prywatnych samolotów dziennie ląduje na lotnisku Szczecin-Goleniów.

W środę wieczorem np. wylądowały tam, lecące z Majorki, dwa małe odrzutowce Bombardier i Pilatus.



- Kto nimi przyleciał, to tajemnica, ale cele są różne - mówi rzecznik Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność Piotr Domagalski. - To są loty turystyczne, biznesowe, często też do eurokorpusu. To różnie, zależy od tego, co się dzieje w regionie, jak się on rozwija. Jeżeli są czynione inwestycje, to jest tych samolotów więcej. Średnio jest to między 4-5 a 10-12 w ciągu jednego dnia.



Lotnisko doczekało się też tzw. planespottersów, czyli miłośników samolotów, którzy je fotografują. Małe odrzutowce często są ciekawie pomalowane - mówi Korneliusz Zioło z EPSC Spotters "Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa".



- Ich zaletą jest różnorodność malowań, które też nas jako fotografów interesują. Są to samoloty z różnych linii lotniczych i operatorów - dodaje Zioło.



Koszt prywatnego lotu po Europie, to kilkadziesiąt tysięcy złotych.