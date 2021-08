To specjalne zjazdy, które umożliwiają pchanie wózków czy poruszanie się o kulach. źródło: https://miedzyzdroje-strony2.alfatv.pl/aktualnosci/pokaz/6080_kolejne_udogodnienia_na_plazy_w_miedzyzdrojach

Nowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi w wózkach pojawiły się na międzyzdrojskiej plaży.

To specjalne zjazdy, które umożliwiają pchanie wózków czy poruszanie się o kulach. Pozwalają one dostać się do Miejskiej Strefy Malucha na plaży czy wygodnie dotrzeć do samego brzegu. Na końcu kładki znajduje się taras, na którym można odpocząć czy opalać się.