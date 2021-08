Fabryka plastiku w Policjach już prawie gotowa

Grupa Azoty. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Budowa fabryki polimerów w Policach osiągnęła 70 procent zaawansowania. Obiekt ma być gotowy w pierwszym kwartale 2023 roku.

To jedna z największych inwestycji w polskiej chemii. Jej wartość sięga 5 miliardów złotych.



Na terenie Zakładów Chemicznych Police powstają dwie instalacje. Jedna do produkcji propylenu, druga do wytwarzania polipropylenu, czyli tworzyw sztucznych. Chodzi o materiał powszechnie używany do produkcji części samochodowych, instrumentów medycznych czy zabawek.



Rocznie fabryka ma produkować 429 tysięcy ton przysłowiowego plastyku. Cztery kilometry, od tych instalacji, nad Odrą powstaje morski terminal gazowy, gdzie będzie magazynowany propan i etylen. To surowce potrzebne do produkcji.



Na budowie pracuje około 3000 ludzi.