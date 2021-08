Olimpijczycy z regionu przywitali się z fanami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Były autografy, wspólne zdjęcia i okazja do krótkiej rozmowy - czworo olimpijczyków spotkało się w środę z fanami w salonie dealera samochodowego Kia Polmotor.

Do Szczecina przyjechali złota i srebrna medalistka sztafety - Małgorzata Hołub-Kowalik, brązowy medalista w biegu na 800 metrów - Patryk Dobek, a także biegacz - Marcin Lewandowski i Piotr Lisek, który zajął 6. miejsce w skoku o tyczce.



- To spore przeżycie zobaczyć mistrzynię olimpijską. Tym bardziej, że to dwa pierwsze miejsca - złoto i srebro. Zdjęcia pokażę całej rodzinie - mówiła szczecinianka.



- To przyjemny ciężar, po cichutku liczyłam na jeden brązowy, ale ja jestem chciwa baba i od razu przywiozłam dwa - mówiła Hołub-Kowalik.



- Bardzo wierzył w ten medal mój trener. Bieg finałowy, to już jest walka o medal. Starałem się jak tylko mogłem. Udało się biec na medalowej pozycji. Na pewno była wielka euforia, kibice nie tylko ze Szczecina, ale też - wydaje mi się - że z całej Polski są zachwyceni moim sukcesem - dodał Patryk Dobrek.



Polscy olimpijczycy zdobyli w Tokio 14. medali. We wtorek do Szczecina wróciła też Agnieszka Skrzypulec, która razem z Jolanta Ogar-Hill zdobyła srebro w żeglarskiej klasie 470.