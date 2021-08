Stargard wprowadza Strefę Ograniczonego Postoju

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zmiany dla kierowców w Stargardzie. Po dwóch latach, od zniesienia Strefy Płatnego Parkowania, miasto wprowadza Strefę Ograniczonego Postoju.

Za parkowanie w centrum Stargardu nie zapłacimy pod warunkiem, że postój nie będzie dłuższy niż dwie godziny i użyjemy specjalnego zegara. Ten - posiadacze Stargardzkiej Karty Mieszkańca - mogą odebrać bezpłatnie. Inni zapłacą 2 złote.



Można też napisać godzinę swojego przyjazdu na kartce i umieścić ją za szybą. Takie rozwiązanie zacznie obowiązywać od poniedziałku 23 sierpnia.



Teraz znalezienie miejsca parkingowego w mieście graniczy z cudem. Czy nowe rozwiązanie poprawi sytuację parkingową w mieście?



- Nie rozwiąże to problemów, bo jest za dużo samochodów. - Być może coś, w jakimś procencie się poprawi. - Nie, to nie jest dobre rozwiązanie. Powinno być tutaj więcej miejsc parkingowych albo mniej aut. - Lepiej jest - jak to bywało do tej pory - że jest przez całą dobę bezpłatne. - Myślę, że miejsca jest na tyle dużo, że każdy dobry kierowca sobie poradzi - komentowali zapytani o zdanie mieszkańcy Stargardu.



Strefą Ograniczonego Postoju, w ramach pilotażu zostanie objętych blisko 170 miejsc parkingowych m.in. przy Skarbowej, Wyszyńskiego i Czarnieckiego. Przygotowane przez miasto zegary można odbierać od poniedziałku - 16 sierpnia w siedzibie Urzędu Miejskiego lub kupić w kasie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.