41. rocznica strajków w Szczecinie

Strajk w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, 18 sierpnia 1980 r. Fot. www.wikipedia.org / Stefan Cieślak

18 sierpnia 1980 roku w Szczecinie rozpoczęły się strajki. Jako pierwsza pracę przerwała załoga Stoczni Remontowej Parnica, później dołączyli do niej pracownicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.

Na czele protestu stanął Marian Jurczyk.



- Latem 1980 roku ogromna fala strajków przelała się de facto przez cały kraj. Szczecin był wówczas jednym z głównych centrów strajkowych w kraju - zaznaczył Michał Siedziako ze szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.



Strajki sierpniowe to jedno z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii Szczecina.



- Sierpień 1980 roku to dla szczecinian jedno z przełomowych wydarzeń w powojennej, polskiej historii miasta. To jedno z tych wydarzeń, które kształtują naszą dzisiejszą tożsamość - podkreślił.



Protestujący stoczniowcy domagali się m.in. utworzenia Wolnych Związków Zawodowych, podwyżek płac oraz zrównania wynagrodzeń z pensjami funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.



Jednym z członków Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego był w sierpniu 1980 roku Jarosław Mroczek, obecny prezes Pogoni Szczecin.