Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Korki w Szczecinie - alarmują nasi słuchacze. Problemy są przed Estakadą Pomorską, a kłopoty powoduje nowa organizacja ruchu.

- To co dzieje się przed Estakadą Pomorską woła o pomstę do nieba. Wszystko stoi. Jakieś nowe zarządzenie ruchu i jest po prostu tragedia - informuje słuchacz.



Drogowcy w piątek wyłączyli z ruchu jedną z jezdni. Kierowcy mogą jechać nitką obok wiaduktu lub trasą przez torowisko - korki tworzyły się tam jednak już przez weekend. Te zmiany będą obowiązywać do środy.