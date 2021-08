Sprawa Pioniera: kino musi istnieć!

Jerzy Miśkiewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Trzeba przekazać kino komuś innemu - mówi Jerzy Miśkiewicz. Współwłaściciel Kina Pionier 1907 przyznał, że ostatnie dwa lata, w tym czas pandemii, to był bardzo trudny czas.

Od siedmiu lat powinienem być już na emeryturze, ponadto dwa lata temu zmarł mój wspólnik - mówił w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", Jerzy Miśkiewicz.



- Dzień w dzień trzeba pracować, to nie jest takie proste. Nie ma co przeciągać tego. Trzeba to w końcu zostawić komuś innemu - zaznaczył.



W ub. tygodniu Miasto zleciło sporządzenie wyceny kina; ma być gotowa za dwa miesiące.



- Doceniając markę, jej jakość i historię na kulturalnej mapie naszego miasta szukamy rozwiązań systemowych, które pozwolą na dalsze, stabilne funkcjonowanie Pioniera - dodał Dariusz Sadowski z biura prasowego szczecińskiego magistratu.



Jakie opcje wchodzą w grę - to będzie wiadomo po sporządzeniu wyceny. Dobrze, że miasto zainteresowało się Pionierem - mówił Jerzy Miśkiewicz.



- Można sprzedać kino byle komu: na bank, na butik, diabli wiedzą na co jeszcze... Ale to jest bzdura zupełna. Kino musi istnieć, a jedynie Miasto - według mnie - daje gwarancję, że kino będzie funkcjonować - wierzy.



Miśkiewicz prowadzi Pioniera od 1999 roku.

