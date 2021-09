Ten cud posłużył do beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego. Uzdrowiona pochodzi z Przybiernowa

Osoba cudownie uzdrowiona za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego to pochodząca z Przybiernowa siostra Nulla ze Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża.

To cud związany z uzdrowieniem zakonnicy posłużył do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Kard. Stefan Wyszyński zostanie ogłoszony błogosławionym Kościoła Katolickiego 12 września w Warszawie.Siostra Nulla przyznaje, że jej związek z Archidiecezją Szczecińsko-Kamieńską jest nierozerwalny.- Mogę powiedzieć słowami Ojca Świętego Jana Pawła II, że tutaj wszystko się zaczęło. Tutaj się urodziłam, tutaj chodziłam do szkoły, tutaj odkryłam, rozpoznałam swoje powołanie, tutaj na terenie archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej pracowałam przez 23 lata (głównie w Szczecinie - przyp. red.), również tutaj rozpoczęła się choroba i tu w diecezji siostry wymodliły dla mnie cud uzdrowienia za wstawiennictwem kardynała Wyszyńskiego.Lekarze postawili diagnozę w 1988 roku. Do uzdrowienia doszło w Gliwicach w 1989 roku. Siostra zachorowała na raka tarczycy, który dawał przerzuty m.in. do gardła. Guz miał 5 centymetrów. Lekarze dawali maksymalnie trzy miesiące życia.- W związku z tym siostry modliły się o cud za wstawiennictwem kardynała Wyszyńskiego, również ja i moi bliscy. Bóg wysłuchał tego wołania. Dziś doświadczam tej radości, że Kościół uznał to wydarzenie i potwierdził decyzja papieża Franciszka - przyznaje siostra Nulla.Siostra należy do Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża od 35 lat. Od sierpnia tego roku rozpoczęła posługę w Poznaniu. Wcześniej, przez osiem lat pracowała na Podhalu. Dom Generalny Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża znajduje się w Szczecinie.