Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Po godzinie 14 na naszej antenie premierowy odcinek cyklu "Czas na prawo".

W jego ramach Krzysztof Kukliński oraz jego goście odpowiedzą na nurtujące pytania słuchaczy. Wszystko po to, żeby nie dać się zasypać lawinie przepisów.



- Chcemy dać również jasny sygnał, że nasze drzwi stoją dla interesantów otworem - mówi Ewelina Cała-Wacinkiewicz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. - Bardzo się cieszymy, że to jest możliwe we współpracy z Radiem Szczecin. Bardzo się cieszymy, że możemy tym samym wspierać działania radia i otoczenie społeczno-gospodarcze, które jest dla nas bardzo ważne.



Cykl "Czas na prawo" będzie przygotowywany we współpracy ze szczecińską uczelnią.