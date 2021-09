Wojewoda po słowach marszałka Grodzkiego: Zupełnie niezrozumiała wypowiedź

Niezrozumiała wypowiedź, szczególnie w kontekście walki z pandemią - tak o słowach Tomasza Grodzkiego mówił w "Rozmowach pod krawatem" zachodniopomorski wojewoda.

Chodziło o propozycję marszałka Senatu, który stwierdził, że w Polsce powinno zostać około 100 szpitali, podobnie jak w Danii.- To by oznaczało likwidację ponad 800 placówek, co w Polskich realiach jest nierealne - mówił wojewoda Zbigniew Bogucki. - Co z tymi ludźmi, którzy nie mają dostępu do wielkich ośrodków miejskich? Oni mają nie mieć tej opieki medycznej? Przecież to jest absolutnie nierealne, niedopuszczalne, zupełnie niezrozumiała wypowiedź. Spójrzmy, jak wygląda struktura duńskiego społeczeństwa, kwestie zasobności tego społeczeństwa. Jak wygląda terytorium duńskie? To nie jest duży kraj. My mówimy o Polsce, która jednak jest jednym z większych terytorialnie krajów UE. Jak pan Grodzki, czy ci, którzy popierają taki pomysł, wyobrażają sobie dowożenie chorych po kilkadziesiąt czy ponad 100 km do szpitala?Jak podkreślał Zbigniew Bogucki, "jeszcze nie wygraliśmy wojny z koronawirusem". Wojewoda zachęcał do szczepień.