Wojewoda: Próbują zajmować się sprawami, do których nie są powołani

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prezydent Szczecina powinien martwić się problemem korków w mieście, a nie zajmować się polityką międzynarodową - oceniał w "Rozmowach pod krawatem" zachodniopomorski wojewoda Zbigniew Bogucki.

Komentował w ten sposób list samorządowców w sprawie przyjęcia muzułmańskich uchodźców. Piotr Krzystek sygnował dokument Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.



Samorządowcy deklarują "gotowość wsparcia" dla obywateli Afganistanu. Zapewniają o "woli współpracy" z administracją rządową, która powinna wypracować systemowe rozwiązania problemu.



Wojewoda podkreślał, że samorządy mają swoje zadania. - Próbują wejść po raz wtóry do tej samej wody, to znaczy zajmować się sprawami, do których nie są powołani. Ja bym bardzo prosił, żeby pan prezydent, miasto i urzędnicy miejscy zadbali o to, by nasi mieszkańcy mogli bez korków dojechać do pracy i zawieźć dzieci do szkoły, a nie zajmowali się polityką międzynarodową. Polityka międzynarodowa jest zadaniem rządu - powiedział wojewoda.



Zbigniew Bogucki podkreślał, że osoby, które pomagały polskiej misji, udało się wywieźć z Afganistanu. W naszym regionie jest jeden ośrodek w Mirosławcu, który może ich przyjąć, o ile zabraknie miejsc bliżej Warszawy.