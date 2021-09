Śmieciowy pat w Goleniowie. Magistrat tłumaczy zamieszanie z podwyżkami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kto odgrywa spektakl w Goleniowie? Takie pytanie mogą zadać sobie mieszkańcy miasta w którym od środy stosy z odpadami będą tylko rosły. W najbliższych dniach nikt nie odbierze śmieci sprzed domów.

Opozycyjni radni miejscy nie zgodzili się na podwyżkę opłat za wywóz śmieci. Z drugiej strony urzędnicy tłumaczą, że to niechętni do burmistrza radni blokują propozycje rozwiązania problemu. I tak umowa z operatorem wygasła.Wszystko drożeje, również wywóz odpadów - tak propozycję tłumaczy zastępca burmistrza Goleniowa Tomasz Banach.- Punkt wyjścia w ogóle to jest taki, że mamy najniższą stawkę w Polsce, czyli 12 zł na osobę za miesiąc. Co można dzisiaj zrobić za taką kwotę, to chyba wszyscy wiemy. To jest bardzo mała kwota. Stawka powinna być mniej więcej trzy razy wyższa, czyli około 30 zł i takie dokładne wyliczenia podawaliśmy - mówi Banach.Propozycja nie jest kompleksowa - odpowiada goleniowski radny Krzysztof Sypień.- To jest spektakl, który rozgrywa pan burmistrz Krupowicz, grając na emocjach mieszkańców i mówiąc wprost: strasząc ich - mówi Sypień.W tym samym czasie lokalni działacze Konfederacji rozpoczęli zbiórkę podpisów pod petycją o odwołanie gabinetu burmistrza Goleniowa.Umowa miasta z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej wygasła 7 września. Dyskusja o gospodarce odpadami w mieście trwa ponad rok.