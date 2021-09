Tor wodny ma już 12,5 metra głębokości

Fot. Materiały prasowe Urzędu Morskiego w Szczecinie/Archiwum

Tor wodny Szczecin - Świnoujście ma 12,5 metra głębokości. Prace pogłębiarskie zostały ukończone.

Trwają jeszcze niewielkie roboty przy kształtowaniu skarp toru - mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. - Jeśli chodzi o naszą flagową inwestycję, jesteśmy w tej chwili na ukończeniu prac czerpalnych. Są wykonane w ponad 99 procentach. Zasadnicze prace czerpalne już zostały wykonane. Możemy powiedzieć, że mamy 12,5 metra na torze wodnym do Szczecina. Pozostały jeszcze prace związane z formowaniem skarp, ewentualnie tylko tu są prace pogłębiarskie do wykonania.



Pogłębienie samego toru nie oznacza końca inwestycji. - W dalszym ciągu kontynuowane jest umocnienie obrzeży wysp: Wyspy Śmięckiej i Wyspy Brysnej oraz umocnienie dna w rejonach nabrzeży. W tej chwili zostało zakończone tylko nabrzeże BON, natomiast nabrzeże Huk, Żeglarskie i nabrzeże Gnieźnieńskie jeszcze mamy przed sobą - powiedział Zdanowicz.



Przed wojną tor wodny miał 9,5 metra, przed pogłębieniem 10,5. Zwiększenie głębokości pozwoli na wpłynięcie do portu w Szczecinie statków mogących zabrać dwa razy więcej ładunku niż dziś.