Po operacji schudł 50 kilogramów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Otyłość to choroba, a medycyna ma sposoby, by z nią walczyć - przekonują lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

Placówka dołączyła do kampanii społecznej pod nazwą „W nowym kształcie”. Chodzi o to, by informować pacjentów, jak niebezpieczna dla zdrowia jest otyłość i jakie są metody poradzenia sobie z tym problemem.



Lekarze z oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej od lat z powodzeniem zmniejszają operacyjnie żołądki otyłym pacjentom. W przypadku otyłości olbrzymiej to jedyne skuteczne wyjście.



- Zabieg wykonuje się laparoskopowo i jest bezpieczny - mówi lek. med. Bartosz Kowalewski, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej. - Rekonwalescencja jest bardzo krótka. Pacjenci praktycznie po wyjściu ze szpitala mogą powrócić do aktywności zawodowej. To bezpieczne operacje. Ryzyko związane z tą operacją jest rzędu najczęściej wykonywanej operacji wycięcia pęcherzyka żółciowego.



Na taki zabieg zdecydował się pan Piotr Jaworski. Po operacji schudł 50 kilogramów i jak mówi to zupełnie zmieniło jego życie. Przyznaje, że musiał zmienić swoją dietę i pewnych smakołyków mu brakuje.



- Kebaby, pieczona karkówka i przede wszystkim gazowane, słodkie napoje w hurtowych ilościach. Oczy by chciały, ale dusza już nie. Ten, dość trudny etap, mam już za sobą. Trzeba naprawdę dobrze poukładać sobie wszystko w głowie, ale da się to zrobić - przekonuje pan Piotr.



W Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie rocznie operuje się około 150 pacjentów z otyłością. Sukcesem kończy się prawie 80 procent procedur. Tylu pacjentom udaje się utrzymać dobrą wagę, nie tyją i nie wracają do starych nawyków.