Wyjątkowy prezent od prywatnego kolekcjonera dla Archiwum Państwowego w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Archiwum Państwowe w Szczecinie wzbogaciło się o zbiór pocztówek z regionu. Prywatny kolekcjoner zdecydował się przekazać instytucji kolekcję kart pocztowych z dawnego województwa szczecińskiego.

Zasadnicza część zbioru to są pocztówki wydane po wojnie, dokumentujące zmieniający się wygląd miast i miasteczek.



- Szczególnie cenne są karty przedstawiające widoki wsi pomorskich - mówi Wojciech Stylski, kolekcjoner kart pocztowych. - One są wydawane niezwykle rzadko, w niewielkich nakładach, przez lokalne wydawnictwa, na zlecenie samorządów, parafii, zakładów fotograficznych i rzeczywiście analiza tych zmieniających się miejscowości może być szczególnie istotna z punktu widzenia osób badających różne zjawiska społeczne zachodzące w naszym regionie.



Są to materiały archiwalne, dokumentujące tożsamość historyczną naszego regionu - dodaje Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. - Są poszczególne miasta, miejscowości Pomorza Zachodniego, ale mamy też pocztówki tematyczne związane z wizytą papieża Jana Pawła II w Szczecinie.



Przekazane pocztówki zostaną teraz opracowane a część zostanie zeskanowana, aby móc je pokazywać przy różnych okazjach. Będą także cennym źródłem dla historyków zajmujących się historią Pomorza Zachodniego.