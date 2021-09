Fundusze europejskie. Zachodniopomorskie "ponad normę"

Nieprawdziwe wyliczenia pod polityczną tezę - tak o pretensjach polityków PO mówił w "Rozmowie pod krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości, Artur Szałabawka.

W poniedziałek marszałek województwa oskarżył rząd PiS o "ręczne sterowanie" w sprawie podziału funduszy europejskich. Jak tłumaczy PO, "według algorytmów" do regionu powinno trafić o ponad 100 milionów euro więcej.Szałabawka odpierał te zarzuty. Przypominał, że już w poprzedniej perspektywie unijnej nasz region dostał więcej dzięki działaniom rządu PiS. I teraz ma być podobnie.- Ja to wiem z Sejmu. Rozmawiam też z posłami, którzy są wręcz troszeczkę na nas źli, że pieniędzy unijnych zachodniopomorskie znowuż dostaje więcej niż inne - algorytmem przeliczania na jednego mieszkańca - że dostajemy tych pieniędzy więcej niż inne województwa - podkreślił.We wtorek odbędzie się sesja zachodniopomorskiego sejmiku. Gościem ma być Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Waldemar Buda. Jak zapewniał poseł Szałabawka, rozwieje on wszelkie wątpliwości w sprawie podziału funduszy europejskich dla naszego regionu.