Goleniów w śmieciach, bo się nie dogadali. "Wstyd i masakra" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pełne kosze i śmieci na chodnikach - tak wygląda centrum Goleniowa. Od dwóch tygodni z miasta nie są wywożone śmieci. Gminie skończyła się umowa na odbiór odpadów.

Burmistrz miasta, Robert Krupowicz nie porozumiał się z większością lokalnych radnych. Zablokowali oni propozycję podwyżek opłat za wywóz śmieci z 12 na 31 złotych.



Z problemem poradziła sobie część wspólnot mieszkaniowych i śmietniki na niektórych osiedlach są opróżnianie. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w centrum miasta.



- Wstyd mi, że tu mieszkam, słowo honoru. - Strasznie, naprawdę strasznie. Od dwóch tygodni niczego nie robią. Niech zrobią porządek. - Okropnie to wygląda, masakrycznie, idąc po ulicach jest pełno śmieci. Nie do wiary, że tak mogło się stać. - Przejeżdżając teraz widzieliśmy wokół bloków i domów całe sterty śmieci. - Burmistrz powinien się postarać, coś wymyślić - mówili mieszkańcy Goleniowa.



Do końca czerwca gmina Goleniów wydała 49 procent środków przeznaczonych na gospodarkę odpadami. Na drugie półrocze zabezpieczona jest podobna kwota.