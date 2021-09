Kłopoty na ulicach Szczecina. Wiceprezydent tłumaczy

Nie tylko kwestia unijnych pieniędzy, ale też przerywane łańcuchy dostaw, braki materiałów i pracowników. Zastępca prezydenta Szczecina tłumaczy przyczyny kłopotów na ulicach - opóźnienia i spiętrzenie remontów, które powodują kolejne utrudnienia.

Michał Przepiera w "Rozmowach pod Krawatem" wyjaśniał, że kłopoty z realizacją inwestycji występują na całym świecie. - Lockdown, który rok temu wydawało się, że wszystko zakłóci, na krótki okres oczywiście wszystko zablokował, natomiast potem dość dobrze ten ubiegły rok przebiegał. Natomiast ten rok jest fatalny, jeśli chodzi o łańcuch dostaw. Proszę zwrócić uwagę, jakie są problemy z rynkiem pracownika i z rynkiem materiałów. Co z tego, że mamy ekipę budowlaną, która ma wmontować określony materiał. Jesteśmy na to wszystko umówieni, skoro nie możemy zrobić tego materiału - powiedział Przepiera.Urzędnicy tłumaczą również, że nagromadzenie prac to wynik tego, że większość jest współfinansowana z dotacji unijnych i trzeba je zakończyć w odpowiednich terminach, aby dofinansowanie nie przepadło.