Sąsiedzi, którym nie było wszystko jedno. Brama przy Łokietka jak nowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Chwycili za pędzle, szpachle i weszli na drabiny, by wspólnymi siłami odmalować swoją bramę - to sąsiedzi z kamienicy przy ul. Łokietka w Szczecinie.

- Jesteśmy przy ul. Łokietka 23. Jest tu zupełnie inaczej: zrobiło się wesoło i kolorowo. Mamy szczeciński żart, czyli Szczecin, który leży nad morzem, fale, jakiegoś wycieczkowca, żaglówki, dźwigozaury... - wylicza Marta Krupa. - Mieliśmy pędzle, każdy malował swój dodatkowy element. W planach jest dodatkowo marynarz, za jakiś czas pokaże się coś nowego - dodała.







- Zgraliśmy się z sąsiadami, stworzyliśmy - można powiedzieć - nową bramę. Przechodnie robią sobie fotki, to nasze dzieło, pierwsze w Szczecinie. Moje dzieło to latarnia... - przyznał Jarosław Minkiewicz.



Ich pomysł zwyciężył w konkursie "Złota Wspólnota" Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego.Tak dużo udało się zrobić za 2 tys zł. Prace trwały ok 2 tygodnie.Teraz trwa kolejna edycja sąsiedzkiego konkursu dla mieszkańców osiedli, które finansuje miasto: Centrum, Śródmieście-Zachód lub Turzyn.Pomysły na odnowienie przestrzeni wokół domu należy wysyłać do Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego do poniedziałku.Zwycięży pięć projektów, które później będą sfinansowane środkami przekazanymi przez miasto.