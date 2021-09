Przedszkole przy Przygodnej - radni swoje, mieszkańcy swoje [ZDJĘCIA]

Przeciwnicy wykarczowania roślinności niezmiennie podkreślają, że przedszkola również chcą, a obok jest niezadrzewiona działka nadająca się na ten cel. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Przeciwnicy wykarczowania roślinności niezmiennie podkreślają, że przedszkola również chcą, a obok jest niezadrzewiona działka nadająca się na ten cel. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Przeciwnicy wykarczowania roślinności niezmiennie podkreślają, że przedszkola również chcą, a obok jest niezadrzewiona działka nadająca się na ten cel. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Przeciwnicy wykarczowania roślinności niezmiennie podkreślają, że przedszkola również chcą, a obok jest niezadrzewiona działka nadająca się na ten cel. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Gorąca, ponad 2-godzinna dyskusja radnych komisji budownictwa, mieszkańców, aktywistów w sprawie wycinki drzew pod budowę przedszkola na ulicy Przygodnej - efekt: strony zostały przy swoim zdaniu.

Miasto tłumaczy, że taki jest miejscowy plan zagospodarowania; już podpisano umowę z wykonawcą i na zmiany jest za późno. Przeciwnicy wykarczowania roślinności niezmiennie podkreślają, że przedszkola również chcą, a obok jest niezadrzewiona działka nadająca się na ten cel.



Zastępca prezydenta Szczecina, Michał Przepiera przyznał, że to urząd odpowiada za produkcję filmu promocyjnego, który mógł mieszkańców wprowadzić w błąd, gdzie powstanie placówka.



- Sprawa, którą mieszkańcy cytowali, jako wprowadzenie w błąd co do lokalizacji przedszkola. Film powstał już po podpisaniu umowy i rzeczywiście wprowadzał w błąd. I za to mogę przeprosić - powiedział.



W czasie obrad występowali mieszkańcy Gumieniec. Paulina Zyskowski mówiła, że "drzewa można posadzić za jednym z osiedli", a przedszkole jest potrzebne.



- Przez 2 lata z Gumieniec woziłam dzieci do centrum miasta. Ile straciłam na benzynie, ile

w powietrze puściłam zanieczyszczeń stojąc w korkach przez ten czas? - retorycznie pytała Zyskowski.



Przeciwnicy wycinki podkreślali, że szkód wyrządzonych przyrodzie nie da się odwrócić, mimo wizji "przedszkola wśród zieleni". Według informacji urzędu do wycięcia jest prawie 400 drzew, około 100 z nich ma być martwych.



Niezadrzewiona działka obok ma być w przetargu sprzedana deweloperowi. Zgodę na wycinkę wyda teraz - bądź nie - urząd marszałkowski.