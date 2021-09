Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wrak niemieckiego pociągu ma być w czwartek wywieziony z Kołbaskowa. Operacja trwa na miejscu - udało się już podnieść jeden z wagonów.

Akcja może potrwać w czwartek do wieczora. Pociągi w tym miejscu kursują normalnie, auta muszą korzystać z objazdu. Wraki dwóch wagonów obok torowiska zalegają od końca lipca. Doszło wtedy do wypadku na przejeździe kolejowym, ciężarówka uderzyła w skład z Berlina do Szczecina. Dwa wagony wykoleiły się i na usunięcie czekały na poboczu.