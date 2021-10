Spór o sytuację na granicy. Jach ostro o działaniach opozycji

Mocne słowa przewodniczącego sejmowej komisji obrony narodowej do posłów opozycji.

"Idioci - pośrednio wspierający reżim Łukaszenki" - tak poseł PiS Michał Jach nazwał, w "Kawiarence Politycznej", posłów opozycji, którzy podważają konieczność wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią.Wielokrotnie uderzają oni też w dobre imię pograniczników oraz żołnierzy, którzy pełnią służbę na wschodzie Polski. Łukaszenka prowadzi niebezpieczną grę - podsyła na granicę z Polską uchodźców.- Najwyżsi przedstawiciele Komisji Europejskiej też stwierdzili, że to są działania hybrydowe przeciwko Polsce, a tutaj mamy grupę idiotów, którzy wyskakują w sposób niewyobrażalnie chamski, atakują i robią wszystko, żeby zdyskredytować polski rząd. Dając argumenty Łukaszence, żeby eskalował tę agresję - komentował Jach.Posłowi Jachowi odpowiadał poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski, jego zdaniem wprowadzenie stanu wyjątkowego to błąd. Mimo, że inny poseł koalicji próbował jeszcze niedawno przez kordon pograniczników przedrzeć się z reklamówką z darami na białoruską stronę granicy.- To, co zrobił rząd, to tylko polityczna gra, tych pograniczników tam powinno być więcej. Powinniśmy poprosić Unię Europejską i razem z Unią Europejską wywierać presję na Łukaszenkę - dodał Napieralski.To powtórka wydarzeń sprzed 6 lat - mówił poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek - wtedy nastąpił największy kryzys migracyjny po II wojnie światowej.- To jest takie déjà vu z 2015 roku, będziecie straszyć za chwilę, że tutaj wejdą tysiące ludzi. Będą gwałcić, rabować i obcinać głowy. To jest wasza narracja. Żeby jednak była jasność, oczywiście ten problem jest i się wszyscy z nim zgadzamy - powiedział Wieczorek.PSL wstrzymało się od głosowania nad przedłużeniem stanu wyjątkowego na wschodzie. Dlaczego? To tłumaczył poseł Jarosław Rzepa: - Państwo pozbawiacie nas rzetelnej informacji, choćby przez to, że nie wpuszczacie mediów w to miejsce, dlatego wstrzymaliśmy się od głosów.Tymczasem tylko ubiegłej doby Funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali w sobotę 398 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Zatrzymano 29 nielegalnych imigrantów