15 lat więzienia za zabójstwo kolegi [WIDEO, ZDJĘCIA]

15 lat w więzieniu spędzi nastolatek z Kołobrzegu, który zabił swojego kolegę. Wyrok w tej sprawie zapadł w Sądzie Okręgowym w Koszalinie.

Adrian W. odpowiadał za zbrodnię z grudnia 2019 roku, gdy na klatce schodowej budynku przy ulicy Rybackiej w Kołobrzegu zabił swojego szkolnego kolegę.Wyrok, w tej sprawie, ogłosił przewodniczący składu sędziowskiego Robert Mąka. - Zgromadzony, w tej sprawie, materiał dowodowy nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do słuszności postawionego zarzutu oskarżonemu. Działał z zamiarem bezpośredniego pozbawienia życia i za to, skazuję oskarżonego na wyrok 15 lat pozbawienia wolności.Wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocnik Adriana W., Bartosz Papucewicz poinformował, że jego klient jeszcze nie zdecydował, czy będzie składał apelację.Adrian W. musi również zapłacić rodzicom ofiary po 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Młody mężczyzna nie będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego.