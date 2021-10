Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

To moment, który pozwala uświadomić sobie, że nie ma niczego ważniejszego niż zdrowie - tak Małgorzata Jacyna-Witt mówiła w "Rozmowach pod krawatem" o chwili, kiedy wykryto u niej guza piersi.

Radna opowiedziała o nowotworze w specjalnym wydaniu programu z okazji Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi.Lekarze wykryli u niej nowotwór kilka miesięcy temu. Udało się go usunąć bez amputacji piersi - przede wszystkim dzięki szybkiej diagnozie. Bo regularne badania pozwalają uniknąć najczarniejszego scenariusza.- Przede wszystkim: natychmiast poddać się decyzji lekarza - to jest najważniejsze. W trakcie operacji okazuje się, czy wkoło węzły są także zaatakowane przez nowotwór, czy nie. Gdy się człowiek wybudza z takiej operacji, to myśli tylko o jednym i dotyka operowanej piersi: jest, czy jej nie ma?! Natomiast nawet, jeśli by jej nie było - najważniejsze jest życie. To, żeby się poddać leczeniu, kiedy wiemy, że ten nowotwór jest. A wiemy wtedy, kiedy się badamy - mówiła Małgorzata Jacyna-Witt.Według danych Światowej Organizacji Zdrowia rak piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem.