Chciał "oszczędzać", więc kradł. Senior seryjnym złodziejem

Fot. pixabay.com / JolEnka (CC0 domena publiczna)

Pięć lat więzienia grozi seryjnemu złodziejowi-seniorowi. 77-latek przez miesiąc kilkukrotnie okradał jeden ze sklepów w Bornem Sulinowie.

Mężczyzna wyniósł z niego towary za blisko półtora tysiąca złotych.



Udało się go zidentyfikować, dzięki nagraniom z monitoringu. Policjanci złapali go, kiedy ponownie wchodził do sklepu. Sprawca przyznał się do kradzieży. Jak wyjaśniał - w ten sposób chciał oszczędzić na ważniejsze wydatki.



W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli między innymi skradziony ze sklepy alkohol. 77-latek usłyszał już zarzut kradzieży.