Kawiarenka Polityczna RS: spór o drzewa w al. Wojska Polskiego [ZDJĘCIA]

Temat wycinki drzew w modernizowanej alei Wojska Polskiego podzielił gości "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Pod topór poszło w sobotę 30 drzew, a ich wycinka wzbudziła kontrowersje m.in. w mediach społecznościowych. Wielu komentujących stwierdziło, że to już jest tworzenie tzw. betonozy w centrum miasta.Według Krzysztofa Romianowskiego, szczecińskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości obraz wyciętych drzew był przerażający i niezrozumiały.- To, co wczoraj zobaczyliśmy przy al. Wojska Polskiego, co mocno było pokazane w social mediach to przerażający widok wycinki drzew. Przerażające w ogóle jest to, że zapadają takie decyzje. Piękne drzewa są wycinane; nawet jeśli będą zasadzone w przyszłości, to przecież wzrost drzewa to kilkadziesiąt, a nawet: powyżej sto lat - argumentował.Renata Łażewska z Koalicji Samorządowej Szczecina studzi emocję twierdząc, że zieleń jest ważna w mieście i na Wojska Polskiego będzie ponownie zasadzona.- Zieleń jest to temat gorący, to jest sprawa ważna. Rozumiem i szanuję obronę każdej żywej rośliny, każdego drzewa w centrum miasta. W efekcie w Wojska Polskiego będą nasadzenia, dalej będzie to aleja... Tu, myślę, obaw nie ma i drzewa zostały usunięte zgodnie z planem i projektem - powiedziała Renata Łażewska.Dla Łukasza Kadłubowskiego z Koalicji Obywatelskiej wycinka drzew nie jest czymś zaskakującym, bo wiadomo było o niej już wcześniej m.in. Podczas sesji rady miasta- Wszyscy mieliśmy świadomość, jak będzie wyglądała sytuacja i w ramach postępu prac wycinka musiała nastąpić. Nie rozumiem skąd to zaskoczenie - powiedział Łukasz Kadłubowski.Modernizacja al. Wojska Polskiego potrwa dwa lata i kosztować będzie 80 milionów złotych.