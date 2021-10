Zarzuty w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo nie ulegną przedawnieniu

Nie ma niebezpieczeństwa, że zarzuty w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo ulegną przedawnieniu - zapewnia prokurator Marcin Lorenc, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Od siedmiu miesięcy wniosek o postawienie do odpowiedzialności karnej marszałka Tomasza Grodzkiego czeka na głosowanie w Senacie. Wicemarszałek Bogdan Borusewicz po raz drugi odesłał go do prokuratury.- Ustawodawca przewidział sytuacje, w których postępowanie karne nie może być prowadzone. Zostało to uregulowane w przepisie art. 104 Kodeksu karnego. Jest to tzw. instytucja spoczywania biegu przedawnienia i przepis ten stanowi o tym, że przedawnienie nie biegnie jeśli przepis ustawy nie pozwala na dalsze prowadzenie postępowania karnego - wyjaśnił prokurator Lorenc.Z kolei rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej mówi, że działania wicemarszałka Bogdana Borusewicza to sabotowanie śledztwa.- Decyzja wicemarszałka Senatu jest bezpodstawna i ma na celu blokowanie procedury zmierzającej do postawienia korupcyjnych zarzutów marszałkowi Senatu. Jest kolejnym dowodem sabotowania prokuratorskiego przez Senat - ocenił rzecznik Prokuratury Krajowej, Łukasz Łapczyński.Prokuratura Regionalna w Szczecinie zarzuca Tomaszowi Grodzkiemu, że przyjmował łapówki od swoich pacjentów lub ich rodzin w latach 2006, 2009 i 2012. Tomasz Grodzki konsekwentnie zaprzecza jakoby brał jakiekolwiek korzyści od swoich pacjentów.