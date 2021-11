Litwini solidarni z rządem w sprawie uszczelnienia granicy z Białorusią

Całe społeczeństwo litewskie jest zjednoczone w sprawie zagrożenia ze strony Białorusi - mówi poseł Leszek Dobrzyński, który wraz z posłem Michałem Jachem bierze udział w wizycie sejmowej delegacji Komisji Obrony Narodowej na Litwie.

Jak dodaje poseł Dobrzyński, wizyta dotyczy zagrożenia ze strony Rosji i ataku na granicę Polski i Litwy ze strony Białorusi.- Zarówno Litwa jak i Polska patrzą na to niesłychanie poważnie, ale też i w sposób jednoznaczny i zbieżny. Litwa absolutnie nie chce pozwolić na to, by jej granica była naruszana, szykuje się również do postawienia solidnej zapory na swojej granicy - powiedział poseł.Dobrzyński dodaje, że - w przeciwieństwie do Polski, gdzie środowiska lewicowe organizują protesty przy granicy - litewskie społeczeństwo wypowiada się jednym głosem na temat ataku hybrydowego ze strony Białorusi.- Tu nie ma protestów przeciwko uszczelnianiu granicy, tutaj nie ma protestów przeciwko polityce rządu, tu opozycja nie protestuje przeciwko budowie zapory, podobnie w mediach: jest absolutne wsparcie wszystkich kroków, które są czynione, aby granicę uszczelnić - dodał.Jak dodaje Dobrzyński, polscy posłowie w rozmowach z Gabrieliusem Landsbergisem, Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej omawiali kwestie wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także obecności polskich oddziałów na terenie Litwy.