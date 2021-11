Ksiądz z Afryki dziękował w regionie za adopcję dzieci na odległość

W szkołach i parafiach Pomorza Zachodniego dzielił się doświadczeniem z codziennego życia w Afryce. Fot. Paweł Szewłoga [Radio Szczecin] Pochodzący z Kenii, ksiądz Simon Kariuki przez blisko miesiąc gościł nasz region. Fot. Paweł Szewłoga [Radio Szczecin] Nie ukrywam, że jest u Was trochę zimno, nie jestem przyzwyczajony do takich temperatur, ale mimo to czuję się tu jak w domu - mówi Kariuki. Fot. Paweł Szewłoga [Radio Szczecin]

W szkołach i parafiach Pomorza Zachodniego dzielił się doświadczeniem z codziennego życia w Afryce. Pochodzący z Kenii, ksiądz Simon Kariuki przez blisko miesiąc gościł w naszym regionie. Spotkał się między innymi z osobami zaangażowanymi w adopcję dzieci na odległość.

Jak mówił, w Polsce otrzymał bardzo dużo dobra i czuje się tu naprawdę wspaniale.



- Ludzie są tu bardzo gościnni. Gdy odwiedzamy dzieci w szkołach, witają mnie one z wielką radością. Zadają wiele pytań o mój kraj, bardzo mi się tu podoba, jednak nie ukrywam, że jest u Was trochę zimno, nie jestem przyzwyczajony do takich temperatur, ale mimo to czuję się tu jak w domu - mówi Kariuki.



Na adopcję dziecka z Afryki zdecydowała się pani Maryla Długaszek.



- Ma na imię Flora, jest teraz w siódmej klasie. Jestem bardzo szczęśliwa, że się dowiedziałam o tej adopcji i to, że mogłam tej dziewczynce pomóc. Bardzo dobrze się uczy, mam kontakt na bieżąco. Bardzo ją pokochałam - dodaje Długaszek.



Utrzymanie jednego ucznia w ramach tej inicjatywy kosztuje 100 dolarów rocznie. Dzięki takiemu wsparciu, mieszkańców Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, ponad 660 uczniów i studentów z Kenii może się uczyć oraz ma zapewnione mieszkanie wraz z wyżywieniem.